Hvilke spill gleder du deg til i juli?

Vanligvis er ikke sommermånedene mye å skryte av hva nye lanseringer angår for oss spillentusiaster, men som for eksempel 2020 viste finnes det klare unntak. Selv om årets juli ikke virker å bli like bra kan vi sannelig se frem til noen meget spennende spill de neste fire uken.

For med spill som blant annet Stray, Xenoblade Chronicles 3, As Dusk Falls og F1 22 i tillegg til Forza Horizon 5s Hot Wheels-utvidelse kan det være vi får noen minnerike opplevelser denne måneden. Du kan se klipp fra disse og andre lovende spill i videoen under, og deretter hadde jeg satt pris på om du delte hvilke spill du ser mest frem til i juli.