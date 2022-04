Hvilke spill gleder du deg til i mai?

HQ

I morgen er det altså 1. mai, og etter en heftig start på 2022 hva spillanseringer angår virker det som om den femte måneden blir litt roligere. Ikke at det betyr den er helt tom for spennende titler. Med spill som Trek to Yomi, Evil Dead: The Game, Vampire: The Masquerade - Swansong, Sniper Elite 5 og Salt and Sacrifice er det jo flere lovende spill på lur, så gjengen i GRTV har som vanlig samlet noen av sine mest etterlengtede i en video.

Hvilke spill ser du mest frem til i mai?