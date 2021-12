Hvilke spill har du startet, men ikke fullført i 2021?

HQ

Jeg mener at en av pliktene mine som redaktør her på Gamereactor er å spille gjennom så mange spill som mulig for å oftere kunne hjelpe dere med anbefalninger, tips og lignende. Dette viser både Trophy- og Achievements-lister er sjelden kost, for bare minoriteten fullfører faktisk de fleste spill. Nå vet vi hvilke spill dette gjelder mest for i 2021.

HowLongtoBeat.com har nemlig lagt ut en oversikt over hvilke spill den omfattende statistikken deres hevder ble startet fleste ganger uten å bli fullført, og i kjent stil består topp ti av spill som virkelig ikke levde opp til manges forventninger, er ganske utfordrende spill og/eller har en stor åpen verden:

Hvilke spill har du startet uten å fullføre i år og hvilke forlot du raskest?