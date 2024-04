Hvilket Bethesda-eventyr hadde flest spillere som fullførte kampanjen?

HQ

Når du tar de første stappfulle skrittene i et Bethesda-rollespill, vet du med sikkerhet at du har minst 100 timer med eventyr foran deg, med en massiv kampanje og et nesten uendelig antall sideoppdrag.

Mange har spilt titler i The Elders Scrolls - og Fallout -seriene og brukt hundrevis av timer uten å komme gjennom historien, mens andre har begynt på dem, men av ulike grunner aldri fullført dem. Men hvilket av spillene deres er egentlig det mest gjennomspilte? Det vet vi nå, i hvert fall for Xbox (og man kan mistenke lignende resultater for PC og PlayStation), etter at TrueAchievements.com har sjekket hvor mange som har låst opp Achievementen man får når kampanjen er fullført - med forbehold om at Fallout: New Vegas ikke har en slik Achievement og at vi derfor ikke vet noe om det.

Det viser seg at det spillet som flest har fullført etter å ha startet det, er Fallout 3, der 35 % av Xbox-spillere verden over har fullført eventyret. Dette slår andreplassen The Elder Scrolls V: Skyrim, der 30 % av spillerne fullførte det i løpet av Xbox 360-generasjonen (senere utgivelser ikke medregnet).

Det minst fullførte av Bethesdas spill er Starfield, men på den annen side var det det første spillet som fulgte med Game Pass ved lansering og nådde derfor ut til betydelig flere spillere enn tidligere utgivelser. Man kan mistenke at mange bare lastet det ned og prøvde det, før de bestemte seg for å spille noe annet i stedet.

Hvordan ser det ut for din egen del, hvilke Bethesda-spill har du spilt gjennom kampanjen og hvilke har du ikke fullført?