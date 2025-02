Hvis du er bekymret for at PC-en din ikke takler Monster Hunter: Wilds, finnes det et hendig nytt referanseverktøy Etter at det oppsto ytelsesproblemer etter den første betaversjonen, er spillerne bekymret for om PC-en deres takler spillet.

HQ Monster Hunter: Wilds Den første betatesten var svært populær, spesielt på PC, der folk med alle slags rigger fikk prøve spillet, med varierende grad av suksess. Noen, selv med den nyeste maskinvaren, klarte ikke å få spillet til å kjøre bra, noe som førte til noen bekymringer. Capcom jobber med å gjøre ytelsen jevnere for PC-spillere, men i mellomtiden, hvis du vil se hvordan spillet vil kjøre på riggen din, har et praktisk referanseverktøy blitt introdusert, som lar deg sjekke om PC-en din kan kjøre Monster Hunter: Wilds godt uten å dykke ned i den dype enden med et kjøp. Det løser ikke ytelsesproblemene, men det gir i det minste spillere med en mer potet-PC en sjanse til å sjekke om den gamle maskinen deres fortsatt kan kjøre den nyeste og beste programvaren. Monster Hunter: Wilds lanseres om bare noen få uker, den 28. februar, på Xbox Series X/S, PS5 og PC.