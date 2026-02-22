Hvis du har gått lei av å lage nye Tavs og Durges i Baldur's Gate III, inneholder Humbles nyeste pakke det beste av gamle og nye CRPG-er

HQ

Hvis du er en CRPG-fan som ønsker å bruke hundrevis av timer på å skape karakterer og se dem løpe gjennom isometriske fantasiland for å møte flere turbaserte kamper, så er det en Humble Bundle for deg. Owlcat Games og Beamdog Best of Humble Bundle kombinerer noen av de beste nostalgiske og nyere CRPG-ene, og tilbyr sannsynligvis nok spilletimer til å ta opp år av livet ditt.

Hvis det ikke er skremmende, så la oss grave i hva som tilbys. For £ 20.17, som er omtrent prisen på en billig t-skjorte du vil kjøpe på en konsert og aldri bruke igjen, kan du få Warhammer 40,000: Rogue Trader, Pathfinder: Wrath of the Righteous sammen med begge sesongpassene, Pathfinder: Kingmaker sammen med sesongpasset, Baldur's Gate: Deluxe Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Neverwinter Nights: Complete Adventures, de forbedrede utgavene av Planescape Torment og Icewind Dale, samt Mythforce. Hvis du dropper £ 7 og går for £ 13-alternativet, får du alt vi nettopp har listet opp minus Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Tatt i betraktning at Warhammer 40,000: Rogue Trader er £ 42.99 alene akkurat nå, gjør dette Humble Bundle-rabatten til en ganske verdifull vurdering. Visst, etterslepet ditt er sannsynligvis allerede stort nok, men hvis du er en CRPG-fan som leter etter din neste tidsvask, er det vanskelig å ikke se litt verdi her. Pakken er tilgjengelig frem til 11. mars, og du kan sjekke ut alle detaljene samt finne ut om veldedighetsorganisasjonen du støtter ved å kjøpe den her.