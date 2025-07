Hvis du har savnet et nytt Bully fra Rockstar, her er Agefield High: Rock the School Du går siste året på high school og skal flytte til en ny by: Få denne byen til å huske deg for alltid.

Selv om de har langt færre regelmessige utgivelser nå, hadde spill som fokuserer på spillerens frihet, eller sandkasser, sin popularitetstopp på midten av 2000-tallet med spill som Grand Theft Auto III (og etterfølgende utgaver som Vice City eller San Andreas) eller Canis Canem Edit (også kjent som Bully), alle utviklet av Rockstar. Spesielt Bully var et isolert tilfelle i Rockstars franchiseinteresse med Red Dead og GTA, ettersom det aldri fikk en oppfølger som sådan. Nå får det i det minste en moderne åndelig etterfølger med Agefield High: Rock the School. I spillet fra Refugium Games (skaperne av Greyhill Incident) får vi tre inn i tenåringsskoene til Sam Tatum, en 18 år gammel avgangselev på high school som står overfor den tøffe forandringen det er å ankomme en ny by, et nytt sett med venner (og fiender) og nye pedantiske lærere å forholde seg til. Det er et enspiller-eventyrspill inspirert av estetikken og musikken fra slutten av 2000-tallet. Ifølge studioets beskrivelse vil fortellingen bli presentert med filmatiske mellomsekvenser og vil inneholde et "funksjonelt" videregående skolesystem, der det i praksis vil være fem fag å bestå. Det vil også være fritidsaktiviteter, minispill, utforsking av hele byen og mye mer. For øyeblikket har vi ingen utgivelsesdato, men vi har en teaser-trailer, som du kan se nedenfor. Vil du bli den nye skolelederen i Agefield High: Rock the School? HQ