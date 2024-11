Hvis du trengte enda en grunn til å spille Cyberpunk 2077, CD Projekt Red har nettopp sluppet en nydelig ny trailer

HQ

Night City. Stedet som - etter mange års arbeid fra CD Projekt Red - endelig oppfyller utviklerens opprinnelige ambisjon. Å sykle gjennom gatene mens regnet høljer over skinnjakken din er litt av en opplevelse, men det er mye mer å gjøre i Night City.

Som du kan se i den nye traileren for Cyberpunk 2077 nedenfor, er Night City full av mennesker å bli kjent med, fiender å bekjempe og historier å bli en del av. Selv om opptakene i traileren er tatt helt i spillet, nevnes det i begynnelsen at det er på en high-end PC, så ikke bli for skuffet hvis riggen din ikke er opp til oppgaven.

Det er sannsynlig at denne traileren bare kommer ut for å invitere folk som ennå ikke har spilt Cyberpunk 2077 til å ta en titt på spillet nå som vi er i Black Friday / høytidssesongen, eller få folk som allerede har hatt ett løp som V til å gå tilbake til lokket i Night City.