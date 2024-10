Hvis du vil ha en PS5 30th Anniversary Edition i Japan, må du bevise 30 timers spilletid

HQ

PlayStation 5 30th Anniversary Edition ble raskt utsolgt i de fleste regioner, og mange fans var skuffet over å se at mange av konsollene nå ble solgt på nytt til latterlige priser på bruktmarkeder.

Men i Japan innførte Sony et tiltak for å begrense skalpering, og sørget i det minste for at alle som prøvde å kjøpe en konsoll, var "legitime" spillere, selv om dette tiltaket også var urettferdig overfor mange som ikke oppfylte kravene.

Som Automaton oppdaget, måtte alle som ønsket å forhåndsbestille den nye, ekstremt begrensede konsollen (kun 12 300 PS5 Pro-produsenter i hele verden, siden det var datoen den originale PlayStation ble utgitt 3. desember 1994) bevise at de hadde minst 30 timers spilletid på PS5 eller PS4 fra de siste ti årene.

Når du søker om å delta i trekningen via deres offisielle nettside, må du ha en PSN-konto registrert i Japan, med minst 30 timers spilletid mellom februar 2014 (måneden PS4 kom ut i Japan) og 19. september 2024.

Dette betyr at potensielle kjøpere som aldri har hatt en PS4 eller PS5, men som kanskje føler nostalgi for den originale PlayStation, ikke har noen mulighet til å kjøpe en av disse konsollene. Litt "gatekeeping" som på den annen side gjorde det vanskeligere for scalpers og bots.

Vi får se hvordan det går, ettersom de også bruker et lotterisystem: Hvis antallet gyldige forhåndsbestillingsforespørsler er høyere enn antallet tilgjengelige enheter, vil de trekke lodd om konsollene. Forespørslene er åpne frem til 14. oktober.