Hvit Xbox Elite Controller Series 2 tilsynelatende avslørt av Amazon Mexico

Amazon har lekket som en sil i det siste, og avslørt ting om Dead Island 2 (både info og bilder) og New Tales from the Borderlands i forkant av kunngjøringene denne uken. Men hvorfor stoppe der?

Nå har Amazon Mexico listet en hvit Xbox Elite Wireless Controller Series 2, som offisielt ikke har blitt kunngjort ennå. Denne kontrolleren skal visst lanseres 21. september, ifølge den nå fjernede salgsannonsen.

Med mindre enn en måned igjen til denne datoen (forutsatt at det ikke er en plassholder), kan det tenkes at en reell kunngjøring kommer veldig snart, mens det fortsatt er ting å fortelle om det til tross for alle lekkasjene.

