Hvordan se trekningen av Champions League, Europa League og Conference League live og hvordan fungerer det?

Etter en ny ligafase og et helt nytt Champions League sluttspill (en slags "32-delsfinale"), går UEFA-turneringene nå inn i mer kjent terreng: 16-delsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finalen i München 31. mai. Fredag 21. februar trekkes åttendedelsfinalene i Champions League, Europa League og Conference League (den andre og tredje UEFA-turneringen spilles torsdag kveld).

Trekningen vil finne sted i House of European Football i Nyon i Sveits. Trekningen av Champions League begynner kl. 12:00 CET (11:00 GMT i Storbritannia), etterfulgt av Europa League kl. 13:00 CET og Conference League kl. 14:00 CET, og den vil bli strømmet på UEFA.com.

Den vil være identisk for alle tre turneringene, og vil ikke bare avgjøre rivalene til hvert av de 16 kvalifiserte lagene per turnering (hvert lag har bare to mulige rivaler, så det blir som å kaste mynt og kron), men også hvilken side av gruppespillet hvert lag får. Hvis for eksempel Barcelona og Paris Saint-Germain blir tildelt, kan de møte Real Madrid i en semifinale, men hvis Barcelona får Benfica, kan de bare møte Real Madrid i en hypotetisk finale.

Derfor vil morgendagens trekning tillate oss å forutsi alle muligheter for resten av konkurransene og veien for hvert lag til seier.

Det vi vet så langt er at de seedede lagene (de som endte på førsteplass i ligafasen) vil spille returoppgjøret i åttedelsfinalene på hjemmebane. Disse inkluderer Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atleti, Leverkusen, Lille og Aston Villa.

Etter at rivalene i åttedelsfinalene er avgjort, og også hvilken side hvert lag havner på, vil det bli foretatt ytterligere to trekninger i morgen, for å avgjøre rekkefølgen på kvartfinalene og semifinalene (hvilket lag som skal spille hjemme eller borte i returoppgjøret).

På fredag, kl. 12:00 CET, en time tidligere i Storbritannia, vil vi følge nøye med på den endelige trekningen av Champions League, Europa League, og Conference League før finalen. Du kan se den direkte på UEFA.com.