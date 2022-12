Hvordan var ditt 2022 på PlayStation?

HQ

Vi nærmer oss slutten på 2022, så mange har begynt å reflektere på året som har gått. Noen selskaper og tjenester ønsker å hjelpe oss med dette, og i kjent stil er Sony blant dem.

Ved å trykke deg inn her får du nemlig en fin oversikt over hvordan 2022 har vært for deg på PlayStation 4 og PlayStation 5. Blant annet får du vite hvor mange spill du har prøvd, hvor mange time du har spilt, hvilke spill du har brukt mest tid på, hvor mange trophies du har fått og hvor mange PlayStation Plus-spill du har skaffet deg. Dessverre virker det i tradisjon tro at denne informasjon ikke er helt oppdatert eller nøyaktig, men moro er det uansett.

Spesielt siden du får en spesiell Astro Bot-avatar basert på favorittsjangeren din ved å se gjennom alle delene av oppsummeringen, noe som har ført til at profilen min kan prydes av de God of War-inspirerte robotene fra Astro's Playroom siden sjangeren min selvsagt ble action adventure som følge av hundrevis av timer med Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Gotham Knights og mer.

Hvilke detaljer om året ditt overrasket eller imponerte deg mest?