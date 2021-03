Hvordan ville Banjo-Kazooie sett ut som et rollespill?

Du ser på Annonser

Det er en trist sannhet at Banjo-Kazooie verken har fått en oppfølger eller remake siden Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts i 2008. Men Rare selger fortsatt merch fra serien på Rare Store, og duoen dukket også opp i Super Smash Bros. Ultimate som spillbar figur for ett og et halvt år siden - så helt bortglemt er de ikke.

Sistnevnte gjelder spesielt for fansen. Det slippes ofte fanprosjekter av sluke slag som involverer Banjo-Kazooie, men få er så vellagde som Super Banjo-Kazooie RPG, skapt av youtuberen SovanJedi. Det er helt enkelt et eksempel på hvordan spillene kunne ha sett ut om de ble sluppet som klassiske pikselerte rollespill.

Sjekk ut resultatet her, det er ganske kult!