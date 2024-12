Hvordan ville Champions League-parene vært og hvem ville blitt eliminert hvis ligafasen ble avsluttet i dag

HQ

Champions League Champions League-fasen er over for i år. Etter kampuke seks blir det en lang vinterpause for UEFA-turneringene, før de kommer tilbake i slutten av januar for den syvende og åttende kampuken, som spilles 21.-22. januar og 28.-29. januar.

Med det nye formatet spiller hvert lag åtte kamper i ligafasen i stedet for seks i gruppespillet, slik det var tradisjon for. Ettersom formatet er endret, er det umulig å sammenligne direkte, men hva hadde skjedd hvis ligafasen hadde blitt avsluttet i går, i stedet for i januar?

Alt har endret seg: antallet deltakende klubber (36 i stedet for 32) eller nedrykksprosessen: Det er ikke lenger noen trøstepremie for Europa League-plass, men antallet lag som går videre til neste fase er større: 24 av 36 vil fortsatt spille UEFA-kamper frem til februar med det nye knockout-systemet.

De åtte lagene som automatisk kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene

Lagene som ender mellom 1-8 vil gå videre til den tradisjonelle 16-delsfinalen. Plasseringen mellom første- og åttendeplass har noe å si, ettersom de vil bli paret med lagene som kommer best ut av de foregående utslagskampene, og de vil unngå å spille returkampen på hjemmebane. Disse lagene er :



Liverpool

Barcelona

Arsenal

Leverkusen

Aston Villa

Inter

Stade Brestois

LOSC



De seksten lagene som skal spille knockout

De fleste lagene må faktisk spille to ekstra kamper i februar. Hvis de vinner, vil de bli seedet sammen med de åtte beste. Taper de, betyr det eliminering.

Pardannelser fungerer også avhengig av posisjonene: 8. og 9. spiller mot 23. og 24., 11. og 12. spiller mot 18. og 19., og så videre. Hvis man ender mellom 9. og 16. plass, betyr det også at man må spille returkampen på hjemmebane.

Så hvis parene ble satt sammen i dag, ville det sett slik ut :



Dortmund / Bayern vs. PSV /Dinamo Zagrev



Atlético Madrid / Milan vs. Celtic FC. / Manchester City



Atalanta / Juventus møter enten Brugge / Real Madrid



Benfica / MONACO møter enten Sporting Lisboa / Feyenoord



De tolv lagene som vil bli eliminert

Å ende under 25. plass betyr eliminering. Og så langt har tre lag 0 poeng, noe som betyr at deres redning er umulig. Men plassene 24., 25. og 26. er fortsatt omstridt, og vil bli avgjort om over en måned.