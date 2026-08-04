Hvordan ville « Crash Bandicoot ha sett ut på Game Boy Advance?

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Vi vet at begrepet «demakes» alltid skaper stor begeistring, noe som innebærer at nyere spill konverteres til mindre avanserte formater. Ofte er dette helt nye AAA-titler som får en demake for eksempelvis PlayStation 1, men det finnes også andre varianter.

En «demake» kan også innebære å porte et spill fra en eldre konsoll til et nyere format, så lenge det nyere formatet har lavere ytelse. Dette er akkurat det indieutvikleren FengShuiAvenger tilbyr akkurat nå; han jobber for tiden med en versjon av Crash Bandicoot fra PlayStation 1 (opprinnelig utgitt i 1994) til Game Boy Advance (fra 2001). Nintendos håndholdte konsoll er betydelig mer primitiv når det gjelder ytelse, noe som betyr at piksler, snarere enn polygoner, er det som gjelder.

Det ble gitt ut flere Crash Bandicoot-spill til Game Boy Advance, men disse ble laget spesielt for den plattformen. Du kan se hvordan dette nye prosjektet ser ut (det er ikke ferdig ennå) nedenfor. Det gir deg virkelig lyst til å spille, ikke sant?