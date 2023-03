Hvorfor Disney nekter å gi ut de originale versjonene av Star Wars-trilogien: "Ingen bryr seg"

HQ

Alle vi som vokste opp med George Lucas' originale Star Wars-trilogi ville vært villige til å drepe for å få de gamle originale filmene, uten 90-tallsendringer med bedritne dataeffekter, utgitt på UHD 4K Blu-ray. Selvfølgelig vet LucasArts-eieren Disney dette, men de har fortsatt ingen planer om å løslate dem igjen. Ifølge The Mandalorian-regissør Jon Favreau er Disney sikker på at ingen ville bry seg.

"Tror du noen andre enn oss, som de som vokste opp med det ville brydd seg? Det var det jeg fant ut: at de yngre har en helt annen oppfatning av hva Star Wars er, vet du? Hver generasjon... for millennials er det prequels, for yngre mennesker... noen ganger er det The Clone Wars."

Takk, Moovy TV.