Hvorfor er nå det perfekte tidspunktet å ta Forza Horizon til Japan? Playground gir sin begrunnelse

Utviklerne på Playground Games har blitt bedt om å ta Forza Horizon -serien til Japan i årevis. Spillerne har ønsket å sole seg i neonlysene og gateracingkulturen, i og rundt de storslåtte byene og gjennom de pittoreske landlige miljøene. Til tross for dette ønsket har vi måttet vente til det sjette kapittelet i serien før dette har blitt en realitet, ettersom Forza Horizon 6, som lanseres neste år på PC og Xbox Series X/S, endelig tar turen til landet med den stigende solen.

Så hvorfor nå, hvorfor ventet Playground så lenge som det gjorde for å tilby et japansk eventyr? I et blogginnlegg på Xbox Wire forklarer utvikleren sin begrunnelse i dybden.

"Timingen er riktig, delvis på grunn av praktiske forhold - det føles nå som om den tekniske siden kan holde tritt med å representere Japan på riktig måte, og Playgrounds utviklere kommer også bevæpnet med en enorm mengde erfaring fra tidligere spill."

Art director Don Arceta la også til noen ekstra detaljer: "Som med alle Horizon-titler vil vi sørge for at vi yter landet rettferdighet når det gjelder autentisk representasjon og spillbarhet i Horizons åpne verden - og nå er det rette tidspunktet for å realisere dette fullt ut for spillerne.

"Det fine med Horizon-spillene er at hvert eneste spill gir oss lærdom og måter å gjøre det neste enda større og bedre på. I tillegg til å ta hensyn til spillernes tilbakemeldinger, har vi også kunnet lene oss på mer praktiske ting - for eksempel har Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC hjulpet oss med å utvikle de opphøyde veiene i Tokyo City i FH6."

Vi kan forvente oss mange kulturelt kjente elementer i dette spillet, inkludert en som benytter seg av Forza Horizons årstidsmekanikk, der vi kan se frem til "stekende somre, snørike vintre og, selvfølgelig, den ikoniske Sakura-sesongen, de dyrebare ukene der kirsebærblomstene blomstrer over hele landet."

Naturligvis ser det ut til at 2026 kommer til å bli et stort år for Xbox-fans, med Forza Horizon 6 og Fable i spissen, og forventninger om noe Halo for å markere seriens 25-årsjubileum, og sannsynligvis til og med Gears of War: E-Day også.