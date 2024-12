Hvorfor hadde Nosferatu premiere i julen i stedet for på Halloween?

HQ

Det er en merkelig ting når en skrekkfilm som Nosferatu velger jul som premieredato i stedet for den uhyggelige Halloween-høytiden. I et nylig intervju med Vanity Fair forklarte regissør Robert Eggers og produsent Chris Columbus hvorfor de tok denne avgjørelsen, og det viser seg at det er en metode bak galskapen. Ifølge Eggers er ikke ideen om å sette noe mørkt mot et fredelig bakteppe ny, og Gremlins var et vendepunkt for ham. Han mener at julen, som tradisjonelt sett er en tid for glede og familiesammenkomster, utgjør den perfekte kontrasten til en skremmende historie som Nosferatu.

Interessant nok er det ikke første gang en skrekkfilm har valgt å ha julepremiere. Columbus fortalte at teamet opprinnelig vurderte Halloween under diskusjonene om lanseringsdatoen, men at hver helg i oktober allerede var fullbooket med skrekkfilmer. De fryktet at Nosferatu ville gå tapt i mengden. Løsningen ble? En juledebut. Columbus pekte til og med på Eksorsisten, som også hadde suksess med en julepremiere for mange år siden.

Til slutt mente teamet at Nosferatus uhyggelige atmosfære, kombinert med julebakgrunnen, ville bli en uforglemmelig opplevelse for kinogjengerne. Filmens skuespillere har også uttrykt begeistring over lanseringen, og en av skuespillerne uttalte humoristisk: "Hvem elsker ikke å bli skremt i julen?" Det ser ut til at strategien med å lansere en skrekkfilm i høytiden blir stadig mer populær.

Hva synes du - er julen et flott bakteppe for en skrekkfilm som Nosferatu?