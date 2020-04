Hvorfor har ikke Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered multiplayer?

Det tok ikke mange minuttene fra Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ble offentliggjort og lansert til jeg fikk spørsmål om hvorfor remasteren ikke inkluderer multiplayeren og Spec-Ops. Teorien min stemte visst, for utviklerne selv er ganske klare på begrunnelsen.

Beenox forteller nemlig at de bestemte seg ekstremt tidlig for å ikke inkludere mer enn historiemodusen i Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered av flere grunner. Den ene er at de alltid har ønsket å samle alle Call of Duty-spillere i Call of Duty: Modern Warfare slik at spillerbasen ikke deles. Dette er også grunnen til at Call of Duty: Warzone ble inkludert der i tillegg til å være separat.

Grunn nummer to er at det er liten grunn til å ha med den klassiske multiplayeren og Spec-Ops når planen uansett har vært og fortsatt er å bringe flere av Modern Warfare-seriens mest elskede kart til rebooten, noe vi allerede har sett med Crash, Rust, Shipment og Vacant, samt flere områder i Warzone.

Nå er selvsagt skytefølelsen og våpnene endret i rebooten, så noen av dere vil nok fortsatt være skuffet, men jeg tror dere uansett kan forstå begrunnelsen. Eller hva? Var det kunne multiplayeren og Spec-Ops du var ute etter?