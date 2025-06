Hvorfor klaget Red Bull på at George Russell opptrådte usportslig i Canada?

HQ

Canadas Grand Prix bød på mye dramatikk, med Lando Norris som måtte bryte etter en kollisjon med Oscar Piastri i runde 67 av 70, og George Russell og Max Verstappen som klatret i førersammendraget etter McLarens katastrofe.

Det var imidlertid også kontroverser mellom Red Bull og Mercedes, fordi Red Bull mente at Russell kjørte "uberegnelig" og viste "usportslig oppførsel" da en Safety Car ble utløst etter Norris' kollisjon. Verstappen sa på radio til Red Bull-teamet sitt at Russell hadde "bremset uberegnelig". Russell klaget på at Verstappen hadde kjørt forbi ham under Safety Car, men Red Bull hevdet at det var "usportslig oppførsel" å klage på det.

Til slutt ble begge teamene tilkalt av stewards, og de godtok Russells forklaring: at han hadde bremset for å sikre seg en luke til Safety Car og holde temperaturen i bremsene og dekkene, og forklarte at "periodisk bremsing er vanlig og forventet under Safety Car-utplasseringer". De mente heller ikke at han hadde opptrådt usportslig ved å rapportere til teamet at Verstappen hadde kjørt forbi.

Dette betyr at Russell tok seieren i Canada, etterfulgt av Verstappen og Antonelli. I 2025-sammendraget ligger George Russell på fjerdeplass med 136 poeng, Verstappen på tredjeplass med 155 poeng, Norris på andreplass med 176 poeng og Piastri på førsteplass med 198 poeng.