Hvorfor spilles Fenerbahçe vs. Athletic Club Europa League-kampen i dag i stedet for torsdag?

Europa League returnerer denne uken, for årets siste kampuke, og i likhet med Champions League, er den nye ligafasen i ferd med å øke, med lag som begynner å ta faste plasser, spesielt de to varme stedene: rundt 8. plass, som gir direkte kvalifisering til åttendedelsfinalen, og 24. plass.

Som i Champions League får de som ender mellom 9. og 24. plass spille en utslagskamp, mens de som ender på 25. plass eller dårligere rykker ned.

Denne uken spilles én kamp tidligere enn vanlig: Fenerbahçe (15. plass) tar imot Athletic Club (3. plass). Denne kampen er flyttet frem for å unngå at det spilles to kamper samtidig i byen (Istanbul).

På torsdag spiller også Istanbul Basaksehir hjemme i Conference League mot Heidenheim. For at de lokale sikkerhetsstyrkene skal kunne administrere kampene på en god måte, forhindrer UEFA at to fotballkamper på Champions, Europa eller Conference League spilles samme dag i samme by.

Istanbul har faktisk fire klubber i europeiske turneringer: Fenerbahçe, Galatasaray og Besiktas på Europa League og Istanbul Basaksehir i Conference League.

Europa League-kampen spilles onsdag kl. 16:30 norsk tid, 1 time tidligere i Storbritannia.



Fenerbahçe mot Athletic Club



Alle Europa League-kamper for torsdag 12. desember

Kampene spilles kl. 18:45 CET, 1 time tidligere i britisk tid



Roma mot Braga



Viktoria Plzeň mot Manchester United



Malmö mot Galatasaray



Olympiakos mot Twente



PAOK mot Ferencváros



Ludogorets vs AZ Alkmaar



Union SG mot Nice



Hoffenheim mot FCSB



Kampene spilles kl. 21:00 CET, 1 time tidligere i britisk tid



Ajax mot Lazio



Porto mot Midtjylland



Bodø/Glimt mot Beşiktaş



Elfsborg mot Qarabağ



Maccabi Tel Aviv vs RFS



Lyon mot Eintracht Frankfurt



Rangers mot Tottenham Hotspur



Real Sociedad mot Dynamo Kiev



Slavia Praha vs Anderlecht