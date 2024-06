Hvorfor takket Russell Crowe nei til rollen som Aragorn?

HQ

Han har spilt gladiator, varsler, geni, politimann, Zevs og alt derimellom, men han har ikke portrettert Tolkiens Aragorn, og det skyldes at han kunne ane en viss nøling i Peter Jacksons stemme under en samtale. Russell Crowe avslørte nylig dette i et intervju med det britiske livsstilsmagasinet GQ, da han sa

"Jeg var en stor Tolkien-leser da jeg var barn, så jeg ble ganske begeistret for ideen om Ringenes herre. Men jeg følte at det var studioet som tok den avgjørelsen, ikke filmregissøren. Og jeg snakket med Peter Jackson på telefon, og han sa ikke den typen ting som regissører sier til deg hvis de virkelig prøver å lokke deg til et prosjekt. Jeg fikk en følelse av at han allerede hadde noen andre i tankene som han ville gjøre. Og at det at jeg sa ja, faktisk kom til å stå i veien for ham. Vi kommer fra samme sted, så det er en nyanse i den samtalen som andre kanskje ikke hører - vi er begge fra New Zealand - på hans egen måte, uten at han sa noe negativt, at han hadde en annen plan. Så jeg lot det bare bli med det."

Castingen av Viggo Mortensen som Aragorn er sannsynligvis den beste i alle de tre Ringenes Herre-filmene, noe som selvfølgelig betyr at Crowe tok den riktige avgjørelsen.

Eller hva sier du?