Hvorfor Wolverine blir mer og mer rippet i Xmen-filmene

Vi har alle sett Bryan Singers nå 23 år gamle X-Men og sammenlignet Hugh Jackmans øldynkede pappakropp i den filmen med kroppsbygningen hans i den 14 år gamle Wolverine. Tatt i betraktning at Hugh fikk rollen tre uker før innspillingen startet fordi den potensielle Wolverine-skuespilleren Dougray Scott ikke fikk plass i timeplanen sin, er det ikke så rart at fysikken hans har blitt bedre med årene og all treningen, men nå prøver en fan-skapt teori å bruke logikk for å forklare hvorfor Logan bare blir mer og mer muskuløs.

"Jo mer skade han får, jo mer kompenserer kroppen hans ved å bygge mer muskler. I den første X-Men har han ikke vært i situasjoner med mye skade på en stund, noe som gjør at han ikke trenger å bygge mer beskyttelse. Jeg vet at den offisielle forklaringen utenfor universet er at Hugh Jackman ikke hadde tid til å komme i superheltform. Men her er en sannsynligvis latterlig forklaring innenfor universet. Så før hendelsene i X-Men ser Logan ut til å være en reisende som ligger lavt og har problemer med å huske hvem han er. Han går noen burkamper på barer for å tjene litt ekstra penger, men han tar lite skade av motstanderne sine.

Det kan sammenlignes med årene før i andre filmer, der han stadig blir skutt, knivstukket, sprengt i luften og så videre. Jo mer han blir straffet, jo mer muskuløs blir han, som om helbredelsesfaktoren hans utløses av mer skade og bygger ham større og sterkere. Hvis du ser på filmene der han slåss oftere, er det da han er på sitt største. Det kan til og med hende at han krymper i størrelse for at kroppen skal spare energi når han ikke utsettes for konstant skade."

Hvordan synes du det høres ut?

