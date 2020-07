Hyper Scape lanseres på PC, PS4 og Xbox One den 11. august

Du ser på Annonser

Ubisoft sitt første forsøk på Battle Royale-sjangeren, Hyper Scape, fikk raskt mye oppmerksomhet da det ble tilgjengelig som åpen beta på PC tidligere denne måneden. Med noen interessante særpreg har spillet fått en god start, og vi trenger ikke å vente lenge på enda mer innhold og forbedringer heller.

Hyper Scape vil nemlig lanseres for fullt på PC, PlayStation 4 og Xbox One den 11. august. Da starter den første sesongen også, noe som betyr et nytt våpen kalt, en ny Hack kalt Magnet, en tidsbegrenset modus som gjør at alle nærangrep er dødelige og både et gratis og et premium Battle Pass.

Når det gjelder dere som allerede koser dere med betaen er det bare å merke seg at betaen vil stenges klokken 10 den 3. august slik at utviklerne får implementert endringer og forbedringer til selve lanseringen. Alt dere har fått i løpet av de siste ukene blir med videre, så det er ikke noe å frykte på det området.