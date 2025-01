Hyperkin lanserer ny Guitar Hero-gitar til Nintendos Wii

HQ

Hyperkin har nettopp lansert Hyper Strummer, en ny gitarkontroller designet for Nintendos Wii. Den er rettet mot spillere som fortsatt liker å klimpre til Guitar Hero eller Rock Band, og er kompatibel med alle Guitar Hero-spillene til Wii, samt Rock Band 2 og 3. Selv om selskapets beslutning om å bringe tilbake et klassisk design kan få noen til å heve øyenbrynene, insisterer Hyperkin på at de har oppdatert de interne komponentene med ny 2024-teknologi, samtidig som de har beholdt det nostalgiske utseendet til det klassiske designet fra 2009. Forhåndsbestillinger er allerede i gang på Amazon, og kontrolleren slippes offisielt 8. januar.

Er du klar til å gjenoppleve Guitar Hero-dagene dine med en ny (men likevel retro) vri?