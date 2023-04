HyperX lanserer en rimeligere, trådløs elitemus med Pulsefire Haste 2

HQ

Med 61 gram viser HyperX Pulsefire Haste 2 seg å være en av de letteste trådløse musene blant konkurrentene. Dessuten viser det seg også å være omtrent halvparten av kostnaden for de fleste trådløse spillmus du finner på markedet i dag.

Imidlertid, som vi har funnet, føles Pulsefire Haste 2 som om den gir oss funksjoner over prispunktet. Den skilter med en 2,4 GHz trådløs sender som kan lagres i selve musen. Den har en batterilevetid på rundt 100 timer, og gir deg 26000 DPI.

For å si det enkelt, HyperX Pulsefire Haste 2 bringer mye til bordet for sitt prispunkt. Gjør det den til en perfekt mus for deg? Vel, det er noen problemer, som vi går over i videoen nedenfor. Sørg for å sjekke den ut.