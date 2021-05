HyperX Pulsefire-showcase og konkurranse

HyperX har en drøss med ulike datamuser i Pulsefire-serien sin, men hvorfor? Hva er poenget med ulike design, følsomhetsgrader og knapper? For å dekke ulike folk sine behov selvsagt, men hvilke bør du vurdere?

Vi ønsker selvsagt å svare på det siste spørsmålet, så i videoen under går vi gjennom hele Pulsefire-utvalget og forklarer hvilke type spillere hver mus er laget for.

Siden noen av disse nok vil friste starter vi også en konkurranse hvor du kan vinne følgende:



1 stik Pulsefire Haste-mus



1 stykk Fury RGB-musematte



1 stykk Alloy Elite II-tastatur



Alt du trenger å gjøre for å være med er å skrive hvilken datamus som dekker dine behov best og hvorfor i kommentarfeltet.

