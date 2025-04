Hyundai avduker den "gamerfiserte" Insteroid fullt ut

HQ

For noen uker siden rapporterte vi om Hyundais Insteroid, en konseptbilmodell som har ulike estetiske uttrykk og elementer som er inspirert av dataspill og spillkultur. Nå har konseptmodellen blitt presentert i sin helhet, noe som betyr at vi vet mer om den.

Insteroid, som betegnes som en "subkompakt urban SUV", er bygget på Inster-plattformen og "tar konseptet med sporty design og brukeropplevelse til nye høyder". Den har et forlenget og bredere karosseri, sporoptimaliserte hjul, en massiv spoiler, diffusorer og ventilasjonsåpninger i hjulkassene, alt for å forbedre aerodynamikken og få den til å se ut som noe fra et Need for Speed -spill.

Innvendig er bilen utstyrt med veltebur, bøtteseter og en nedstrippet layout med en spesialisert instrumentgruppe som skal gjenspeile en "garasjebygd maskin". Den vil tilby en Drift Mode, har et Beat House lydsystem, en Message Grid for ekstra interaksjon, et Boost ikon som "representerer flere unike personligheter, og forsterker den dype emosjonelle forbindelsen mellom bil og fører."

I en kommentar til Insteroid uttalte Hyundais senior visepresident og leder for Design Center, Simon Loasby: "Insteroid er en feiring av ren moro - en reise der vi har utforsket nye måter å vekke følelser og fantasi i hver eneste detalj. Det handler ikke bare om hvordan det ser ut, men også hvordan det høres ut og hvordan det får deg til å føle deg. Fra det dristige visuelle språket til den oppslukende lydopplevelsen er det et konsept som inviterer alle til å drømme litt høyere og smile litt lenger."

I tillegg til å være utstilt på Seoul Mobility Show mellom 3. og 13. april, vil Insteroid snart også bli innlemmet i Kartrider Rush+ som et kraftfullt verktøy.