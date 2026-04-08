Hyundai erter med en drastisk visuell endring for kommende elbiler

HQ

Hyundai erter med en stor designendring for sin elektriske fremtid. Selskapet har avslørt to mystiske nye konseptbiler, "Venus" og "Earth", og de ser ut til å signalisere en dristig ny retning for IONIQ-serien.

Detaljene er fortsatt knappe, men teaserbildene antyder allerede et tydelig skifte. Det ene konseptet, ferdig i gull og vist bakfra, har en slank fastback-silhuett, ultratynne baklykter og en subtil leppespoiler, noe som tyder på en mer elegant, coupé-lignende EV. Det andre, vist forfra i sølv, ser mer oppreist og robust ut, med kantete karosseri og en foroverbøyd holdning, noe som peker i retning av en SUV-lignende design.

Den største endringen er kanskje det som mangler. Hyundais signaturbelysning i piksel-stil, som kjennetegner modeller som Ioniq 5 og Ioniq 6, ser ut til å være på vei ut. I stedet kommer enklere, skarpere belysningselementer og et mer minimalistisk helhetsutseende.

Du kan se bildene nedenfor.