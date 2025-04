Hyundais NEXO FCEV hevder å kunne kjøre 700 km på mindre enn fem minutters lading

HQ

Enten du elsker eller hater elbiler, kan du ikke nekte for at teknologien bak modellene utvikler seg i et forbløffende tempo. Det som begynte som en upraktisk nisje, med modeller som tilbød begrenset rekkevidde og utrolig lange ladetider, har nå nådd en ganske gjennomgående utmerket rekkevidde og mye rimeligere ladetider. Men nå tar Hyundai dette et skritt videre.

Bilprodusenten har avslørt NEXO FCEV, som er en mellomstor SUV som er bygget på den elektriske brenselcelleplattformen (derav FCEV). Denne nye teknologien er en del av det neste skrittet innen hydrogenmobilitet, og i ytelse betyr det en rekkevidde på over 700 kilometer og en ladetid på bare fem minutter for å nå denne avstanden.

Bilen er deretter forsterket med en rekke designelementer som retter seg mot viktige områder og temaer, som "førsteklasses sikkerhet", et utseende som "fanger en unik sjarm som blander Koreas tradisjonelle skjønnhet med en moderne estetikk", og et interiør som kombinerer 993 liter bagasjeplass med flere infotainment-elementer i tillegg.

Når det gjelder ytelser, lover Hyundai en total effekt på 190 kW og en akselerasjon fra 0-100 km/t på 7,8 sekunder. Vi får ikke vite noe om pris eller den planlagte lanseringsdatoen, men bilprodusenten opplyser at NEXO FCEV vil debutere på "globale markeder senere i år".

