Disney+ vil ikke akkurat ha mangel på spennende innhold de kommende ukene og månedene, men det stopper ikke selskapet fra å pøse på med mer.

Marvel har nemlig gitt oss en ny sjarmerende plakat som avslører at I Am Groot-serien starter på Disney+ den 10. august, så vi kan begynne å glede oss til de morsomme kortfilmene som lader opp til Guardians of the Galaxy Volume 3.