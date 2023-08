I Am Groot-trailer avslører at sesong 2 kommer til Disney+ i september

Den første sesongen av I Am Groot var fortsatt noen uker unna da Disney avslørte at de hadde begynt å jobbe med ytterligere fem episoder, så det var bare et spørsmål om hvor lenge vi måtte vente på sesong 2. Nå har vi fått svaret.

Dagens plakat og trailer avslører at I Am Groot kommer tilbake med sesong 2 på Disney+ 6. september. Traileren gjør det klart at vi kan forvente at disse fem nye kortfilmene vil ha samme tone som de første, ettersom vår eventyrlystne og nysgjerrige venn fortsetter å havne i trøbbel når han prøver å bare nyte livet.