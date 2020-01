I Animal Crossing: New Horizons kan du kun ha én aktiv øy per konsoll

Animal Crossing: New Horizons blir kanskje et av årets mest avslappende spill, men Nintendo har ikke fortalt mye om det enda. Dog har de nylig oppdatert spillets offisielle beskrivelse, så vi vet nå litt mer om hva det kan tilby - og hvilke restriksjoner som er i det.

Som det kommer frem i den oppdaterte beskrivelsen på Nintendos hjemmeside, så kan opptil åtte spillere spille online samtidig på en øy, og hele fire separate spillere kan spille samtidig på en konsoll.

Dog finnes det en uventet restriksjon. Det kan nemlig kun være én aktiv øy per konsoll, så selv om du benytter flere kontoer på konsollen, så er alle bundet til samme øy.

Please note: only one island can exist per Nintendo Switch console, irrespective of the number of user accounts registered to or copies of the game used on one console. One Nintendo Switch and one copy of the game is required for each unique island.