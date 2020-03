På fredag smeller det! Da får du nemlig endelig starte ditt nye liv på en øde øy i Animal Crossing: New Horizons, som har vært under utvikling lenge (som egentlig skulle...

Vi er i gang med nok en ny måned, så derfor er det tid for oss å lage en liste over spillene vi gleder oss til i mars, hvor spillbransjen endelig kommer litt i gang etter...

Alt fra dagens Animal Crossing: New Horizons-Direct

den 20 februar 2020 klokken 16:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Nintendo spøkte ikke da de sa at dagens Animal Crossing: New Horizons-fokuserte Direct-sending virkelig ville snakke om alt i spillet, for her var det mye snadder. La meg...