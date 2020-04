I dag skal vi virkelig spille Resident Evil 3 på GR Live

I går skulle vi egentlig vise dere de tidlige delene av Resident Evil 3, men siden Capcom ønsket at ting skulle holdes hemmelig frem til lanseringen i dag, bestemte vi oss for å spille RE3s multiplayerdel, Resident Evil Resistance, i stedet, og sparte Resident Evil 3 til i dag. Og nå er vi her.

I ettermiddag på GR Live kommer vi til å spille helt fra starten, og vi kommer også til å ta oss god tid til å utforske områdene slik at vi ikke spolerer for mye av spillet. For å se de første par timene av den lekre remaken, kan du besøke vår GR Live-side fra klokken 16.