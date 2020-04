I dag slippes Yakuza Kiwami til Xbox Game Pass

Om du har en Xbox One og Xbox Game Pass, har Microsoft et knallforslag til hva du skal spille i kveld. De har nå nemlig avslørt via Twitter at Yakuza Kiwami slippes til Xbox One i dag - og at det samtidig blir tilgjengelig for alle med Xbox Game Pass.

Dette ser det andre Yakuza-spillet som noensinne har blitt sluppet til en Xbox-konsoll etter Yakuza 0 som kom tidligere i år, og et utmerket spill å begynne med om du kjenner at livet som japansk gangster kunne være noe for deg. Yakuza Kiwami er en remake av det aller første spillet i serien, som ble lansert i 2005 til PlayStation 2.

Yakuza Kiwami ble sluppet til PlayStation 4 i 2017, men har blitt piffet opp på Xbox One X med 4K-støtte.