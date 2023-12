I dagens GR Live reiser vi til en dyster og mørk fremtid.

HQ

CRPG ser ut til å gjøre et stort comeback, og Owlcats nyeste spill er nok et eksempel på at 2023 gir oss en vidstrakt, episk setting som vi kan fortape oss i, der beslutningene våre betyr noe og vi former verdenen eller verdenene rundt oss.

Warhammer 40,000: Rogue Trader er et spill som innkapsler den storslåtte Games Workshop-omgivelsene, samtidig som det får deg til å føle deg som en del av dem. Ta kontroll over et mylder av figurer og møt enda flere interessante ansikter, kjemp mot menneskehetens fiender i turbasert kamp og utforsk galaksens mørke avkroker.

Hvis du ønsker å få en smakebit av handlingen, streamer vi den første timen av Warhammer 40,000: Rogue Trader til vanlig tid kl. 16:00 GMT/17:00 CET, og du finner streamingen på GR Live-hjemmesiden. Vi ses der!