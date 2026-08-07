I dagens GR Live skal vi spille « Marvel Tokon: Fighting Souls

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Marvel Tokon: Fighting Souls spillet er offisielt her, og vi skal se om en 4v4-tag-fighter føles som den ultimate lagbaserte kampopplevelsen. Marvel Tokon: Fighting Souls kommer fra det legendariske kampspillstudioet Arc System Works og kombinerer lag med våre favoritthelter fra Marvel (og noen av de mest ikoniske skurkene) og lar oss kjempe mot hverandre i en rekke enkeltspiller- og flerspillermoduser.

Spillet har en filmisk historiemodus inspirert av Marvels tidligere tegneserier, skapt av den erfarne forfatteren Kieran Gillen, der vi kan ta hvert av de fem forhåndsdefinerte lagene og kjempe mot de splitter nye skurkene The Promoter og The Champion. Vi skal dykke ned i disse historiene i dag, i den nyeste utgaven av GR Live.

Som alltid kan du se GR Live på GR Live-hjemmesiden, eller via våre sider på YouTube, Facebook eller Twitch. Vi starter til vanlig tid kl. 16:00 BST/17:00 CEST, så hvis du vil se hvordan et av de mest etterlengtede kampspillene i 2026 tar form, er du hjertelig velkommen!