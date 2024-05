I den første utvidelsen til Warhammer 40,000: Rogue Trader kan du kjempe mot skygger

HQ

Under Warhammer Skulls Showcase i kveld har Games Workshop og utvikleren Owlcat Games nettopp annonsert den første utvidelsen for Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Det sies at denne utvidelsen, som vil bli kjent som Void Shadows, vil være en historie som vil se spillerne møte en helt ny fiende som prøver å få Von Valancius-dynastiet til å falle innenfra.

Void Shadows Den første utvidelsen hevdes å by på 15 timers eventyr, to nye arketyper å mestre med sine egne evner, ny historie å pakke ut, flere oppdrag, nye besetningsmedlemmer å gå opp i nivå, flere steder å besøke, en hangar å låse opp og forbedre i Voidship for å kunne starte grupper av krigere, og også en helt ny følgesvenn, Death Cult snikmorderen Kibellah, som også kan romantiseres.

Void Shadows lanseres 8. august, og du kan se kunngjøringstraileren for utvidelsen nedenfor.

HQ

Ellers har Owlcat brukt denne kunngjøringen til også å avsløre at Warhammer 40,000: Rogue Trader nå er fullt ut Steam Deck -kompatibelt, og at du kan hente spillet (og til og med dets Collector's Edition) for 30% rabatt på alle plattformer akkurat nå.