I den nyeste Grand Theft Auto Online-oppdateringen vender vi tilbake til GTA V-hovedkvarteret

HQ

Den siste oppdateringen for Grand Theft Auto Online er her. Til tross for at det forventes en massiv ny Grand Theft Auto-utgivelse til neste år, bremser Rockstar på ingen måte sin rulle med utgivelsen av nytt innhold for GTA Online-spillere. Agents of Sabotage er det siste eksemplet på det, og gir spillerne en hel rekke nye aktiviteter å ta del i.

Som du sikkert har gjettet hvis du har spilt Grand Theft Auto i noen iterasjon, innebærer mye av Agents of Sabotage tyveri, kjøring av raske biler og skyting av folk på din vei. I oppdragene slår du deg sammen med en eks-operatør og ubåtmann for å stjele militære hemmeligheter og IAA-hemmeligheter, hente stjålet kunst og sprenge en milliardbedrift.

Alt dette er en del av hverdagen for GTA Online-karakteren din, men du styrer alle operasjonene dine fra Darnell Bros Garment Factory, det beryktede stedet der du planlegger det største kuppet i hovedhistorien på Grand Theft Auto V.

Under klesfabrikken kan du nå bokstavelig talt få tilgang til Los Santos' underverden, slik at du kan reise raskt til og fra Burton Station, Del Perro Station, La Mesa Subway, LSIA Parking Station og Tataviam Truckstop.

Som vanlig kan du også forvente deg noen nye kjøretøy som du kan kjøre rundt i gatene med som en del av denne nye oppdateringen, som er tilgjengelig nå for alle Grand Theft Auto Online-spillere. Ta en titt på traileren nedenfor og de fullstendige oppdateringsnotatene her: