I den siste episoden av Quick Look tar vi en titt på den M3-drevne MacBook Pro.

Apple MacBook Pro har en tendens til å introdusere tilsynelatende inkrementelle oppgraderinger av enhetene sine når de lanserer nye systemer, men for den nyeste serien av MacBook Pro bærbare datamaskiner er dette ikke helt tilfelle. For Apple har nemlig for første gang inkludert en M3-prosessor i den bærbare datamaskinen, noe som gir et ytelsesløft sammenlignet med eldre M-drevne MacBooks.

For å se om MacBook Pro med M3-prosessor er en betydelig og viktig oppdatering, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om enheten og tiden sin med den.