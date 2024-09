I desember kan du legge til en pelskledd venn i Fallout 76 C.A.M.P.

HQ

Som en del av Xbox Tokyo Game Show-presentasjonen dukket Bethesda opp for å avsløre at den planlagte kjæledyroppdateringen for Fallout 76 nesten er her. Vi ble fortalt av kreativ direktør Jon Rush at hunder og katter vil komme som kjæledyr for å bringe litt liv til C.A.M.P. alt før slutten av 2024.

Den nøyaktige datoen for kjæledyroppdateringen har ennå ikke blitt bekreftet, men vi vet at den vil komme en gang i desember, og tilsynelatende som en oppdatering for alle brukere og ikke som en del av en av de nyere utvidelsestilleggene.

Kommer du til å legge til en katt eller en hund til din C.A.M.P. i desember?