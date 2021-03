I Expect You To Die 2 kommer både til PC og PlayStation 4

Schell Games sitt I Expect You To Die ble raskt en stor suksess både på PlayStation VR og andre virtual reality-headset på PC, så det var gledelig nytt da utviklerne annonserte at en oppfølger er på gang i januar. Dessverre ønsket de ikke å si hvilke plattformer det skulle komme til den gang, mmen heldigvis er svaret åpenbart.

Nå har utviklerne gitt oss en utvidet annonseringstrailer som avslører at det som avansert nok kalles I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar skal komme til både PlayStation VR og PC senere i år. Utenom det gir traileren klare indikasjoner på at vi fortsatt kan forvente noen kompliserte og morsomme gåter å løse, så du kan tro jeg blir agent igjen i alle fall.