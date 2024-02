I forkant av den store Xbox-avsløringen er det mer som tyder på spill på flere plattformer

HQ

Vi venter alle spent på de store nyhetene Phil Spencer kommer til å slippe senere i dag, men i forkant av avsløringen ser det ut til at Microsoft allerede har røpet internt hva som er Xbox' neste store trekk.

Ifølge en ny rapport fra Inverse skal Xbox-sjefene Sarah Bond og Phil Spencer ha holdt et internt møte i forrige uke, der Bond skal ha sagt til de fremmøtte at "hver skjerm er en Xbox".

Bond skal også ha snakket mye om at Xbox ønsker å eksistere på flere typer enheter og bli det beste spillselskapet for flere plattformer. Dette peker i retning av at Xbox vil satse på flere plattformer, og kanskje droppe ideen om eksklusivitet helt og holdent.

Hva tror du om at Xbox vil satse på flere plattformer?