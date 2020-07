I Horizon: Forbidden West får vi utforske restene av San Francisco og Yosemite Valley

Du ser på Annonser

Som både navnet og den første traileren indikerer, så tar Horizon: Forbidden West oss på en reise tvers over det amerikanske kontinent til vestkysten, og her er det nye roboter å oppdage, nye fiender å beseire og nye ting å lære for hovedpersonen Aloy.

Men presis hvor på vestkysten tar spillet oss hen? Det vet vi nå litt mer om takket være Official PlayStation Magazine, som i siste nummer bekrefter at vi kommer til å utforske vrakrestene av San Francisco, og vi kommer også til Yosemite Valley.

Mange trodde at spillet ville foregå i Utah og Nevada, men nå vet vi at det ikke blir tilfellet. De skriver også hvordan spillet vil utnytte PlayStation 5-konsollens SSD:

"On the PS5, we can make the world even more detailed and more vibrant and more immersive. With the PS5's SSD, there will be virtually no loading screens. So, in an open-world game like Horizon Forbidden West, if you open up the map and fast travel from one end to the other [or] restarting from a checkpoint will be super fast. When you boot up the game, you're right there in the action."