I motsetning til den siste rapporten senker Saudi-Arabia sin eierandel i Nintendo

Saudi-Arabia er fortsatt en av Nintendos største aksjonærer, men i motsetning til de siste ryktene, har ikke Saudi-Arabia tenkt å øke sin eierandel i Nintendo. Faktisk har det motsatte skjedd: som rapportert av CNBC, har Saudi-Arabias offentlige investeringsfond (PIF) redusert sin eierandel.

Tidligere eide PIF 8,58 % av Nintendos aksjer, men denne andelen er nå redusert til 7,54 %, ifølge en japansk innrapportering.

Ryktet om at Saudi-Arabia skulle øke sin eierandel i Nintendo var basert på et intervju med prins Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud, nestleder i Savvy Games Group, publisert av Kyodo News, der han sa at det var en mulighet.

Men senere oppdaterte Kyodo News historien, og fjernet spesifikk omtale av Nintendo: Det viseformannen hadde sagt var at "det var en mulighet", og refererte til mulige tilleggsinvesteringer og nye investeringer i japanske spillselskaper som helhet, ikke spesifikt Nintendo.

Landet som styres av kronprins Mohammed bin Salman, har investert store beløp i underholdnings- og sportssatsinger, inkludert filmer, videospill og temaparker, i et forsøk på å diversifisere landets økonomi og gjøre den mindre oljeavhengig.

Saudi-Arabias første oppkjøp i Nintendo skjedde i 2022, da de kjøpte 5,01 % av selskapet. Den ble økt til 8,58 % i år, men har nå blitt redusert til 7,54 %. Nintendo var tilsynelatende ikke klar over Saudi-Arabias første oppkjøp i 2022, og fikk vite det gjennom nyhetene.

I Kyodo News-intervjuet sa styrelederen i Savvy Games (landets offentlige spillselskap): "Det er viktig å holde kommunikasjonen i gang, slik at du kommer dit på riktig måte. Vi ønsker ikke å forhaste oss."