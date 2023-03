Ian Flemings 007-bøker nå redigert for å unngå å fornærme noen

HQ

Hvis du er svart, asiatisk, kvinne eller muligens overvektig kan du ha hatt problemer med å lese Ian Flemings ikoniske James Bond bøker, da han på 50- og 60-tallet brukte uttrykk for å beskrive etniske grupper, religioner eller kroppsstørrelser som anses som støtende i dag. Noe som selvfølgelig betyr i moderne tid at disse ordene og begrepene må fjernes. For ingen i 2023 kan tenke selv og innse at dette ble skrevet for 70 år siden, og at andre ting var «greit» å si og skrive da. Men verden har utviklet seg, og vi som mennesker i dag blir fornærmet av alt. Og alle sammen. Hele tiden.

Ian Flemings 007-bøker har nettopp blitt utgitt, igjen, og de har blitt delvis omskrevet for ikke å fornærme noen. Fleming Publications skriver dette på sitt eget nettsted:

"Det er gjort en rekke oppdateringer i denne utgaven, samtidig som den holder seg så nær originalteksten og perioden den er satt i som mulig."

Vi fikk også vite i forrige uke at selv Roald Dahls folkekjære barnebøker nå skrives om for å passe bedre til det som anses som «greit» eller ikke. Hva synes du om disse redigeringene av gamle bøker?