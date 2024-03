Ian McShane tar oss gjennom alt vi trenger å vite om Dragon's Dogma 2

HQ

Hvis jeg hadde hatt en femmer for hver gang en eldre, legendarisk britisk skuespiller har forklart historien til en japansk videospillserie i år, hadde jeg hatt to femmere, noe som ikke er mye, men det er rart at det har skjedd to ganger.

Capcoms siste trailer for Dragon's Dogma 2 er lang, men tiden flyr av gårde når du lytter til Ian McShanes legendariske stemme. John Wick-, Kung Fu Panda- og Deadwood-skuespilleren tar oss gjennom historien, verdenen og fiendene.

I Dragon's Dogma 2 blir vi forhekset av en drage som gjør oss til Arisen. For å få tilbake hjertet vårt trenger vi hjelp fra Pawns, akkurat som i det originale spillet. Men i motsetning til i originalen har vi nå en verden med to store land, flere ulike fiender, yrker og mye mer.

Ta en titt på traileren nedenfor: