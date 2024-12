Ico-utviklerne kunngjør Project Robot

Har du savnet å klatre på kolossale skapninger og flagre håndløst i vinden til tåredryppende japansk musikk? Da kan en av nattens mange kunngjøringer glede deg, for Ico-studioet Team Icos nye spill har nettopp blitt avslørt, og i likhet med de tidligere spillene deres ser det rørende kryptisk ut.

Spillet har ikke en tittel ennå og går under arbeidstittelen "Project Robot", men det ser ut til å være en slags quirky Shadow of the Colussus med et sci-fi-tema, og ærlig talt, kan det bli bedre? Vi venter på mer informasjon i skrivende stund. Hva synes du om det du så?