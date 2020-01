id Software: "Doom Eternal er det beste spillet vi noensinne har laget"

Nylig ble det sluppet en ny trailer fra det kommende Doom Eternal, som ble utsatt 20. mars etter å ha vært planlagt til en novemberlansering i fjor. Det virker som at utvikleren id Software er ganske stolte av spillet nå, så stolte at de er villige til å bruke ganske så store ord når de skal beskrive det.

Som GamingBolt skriver varmet studioet opp til lanseringen av traileren med en liten livestream, og her slo hovedprogrammerer Billy Khan fast at han mener at dette er studioets beste spill hittil. Det er store ord, særlig id Softwares historie tatt i betraktning.

"It is brilliant. I cannot wait for everyone to finally play it. It runs butter smooth. The combat is fluid as silk. id Tech7 is pushing so much geometric detail. The image quality is bonkers. Get excited!"

Gleder du deg?